AREF, KENDİSİNİ ISIRAN YILANA 1.5 YILDIR BAKIYORMUŞ

Aref: "Kısmi felç olabilirim"
Kobra yılanı tarafından ısırılmasının ardından götürüldüğü Mısır Kahire'de tedavisi devam eden Aref Ghafouri, Demirören Haber Ajansı'na sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. DHA muhabirine ses dosyası gönderen Aref Ghafouri, "Ayaklarımı hareket ettiremiyorum, kısmi felç olabilirim" dedi. Aref Ghafouri, "Şu ana kadar 8 tüp panzehir yaptılar ve ilk test yapıldı. Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. Kısmi felç olabilir diyorlar. Yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar. Zamanla düzelebilir diyorlar. Gelmeseydin çok kötü olabilirdin diyorlar. Bu ilaçtan Arabistan ve Fransa'da yokmuş, sadece Mısır'da varmış. Allah'tan buraya gelmişim, yoksa 24 saati geçirince sinir krizleri ve kalp krizi riski olabileceğini söylediler" dedi.
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