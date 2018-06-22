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Argan Yaylası turizme kazandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

Ordu'nun Akkuş ilçesine 3 kilometre uzaklıkta, bozulmamış doğasıyla dikkati çeken 1650 rakımlı Argan Yaylası'nın yaz ve kış turizmine kazandırılması için çalışma başlatıldı - Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz: - "Alternatif turizm olanaklarını canlandırmayı, bölgemize yeni bir turizm ivmesi kazandırmayı ve kaliteli konaklama tesisleri oluşturmayı amaçlıyoruz"

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı 1650 rakımlı Argan Yaylası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesince Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların ilk etabı, yapılan ihaleyle başladı.

Akkuş'a 3 kilometre uzaklıktaki yaylada, 270 hektarlık alanın halihazır haritaları, imar planına esas jeolojik, jeoteknik etüt raporları ve turizme yönelik çevre düzeni, nazım imar ve uygulama imar planları hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akkuş-Niksar karayolu üzerinde bulunan ve 1991'de Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi seçilen 1650 rakımlı Argan Yaylası'nın bozulmamış doğal yapısıyla görülmeye değer yaylalar arasında yer aldığını söyledi.

Yaylayı yaz ve kış turizmine elverişli yapısıyla cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarına işaret eden Yılmaz, Karadeniz'in doğal mirası niteliğindeki yaylaların halka açılması ve yayla turizminin geliştirilmesi için önemli bir çalışma yapıldığını belirtti.

Yılmaz, Argan Yaylası'nda yapılan çalışmalarla turizme yeni bir alan kazandırmayı planladıklarını aktararak "Yaylamız, bin 650 rakıma sahip ve yılın 4 ayı karlı olması nedeniyle kayak sporu için de elverişli bir yapı içeriyor." dedi.

Yapılan çalışmalar için Bakanlık'tan 200 bin lira ödenek gönderildiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Bakanlığımızla ortak yürütülen çalışmalar ile Akkuş ilçemiz değerlenecek ve turizm faaliyetleri ivme yakalayacaktır. Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız ortaklığında yapılan çalışmalarla Akkuş ve çevresinde alternatif turizm olanaklarını canlandırmayı, bölgemize yeni bir turizm ivmesi kazandırmayı ve kaliteli konaklama tesisleri oluşturmayı amaçlıyoruz."

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Akkuş Argan Yaylası Kültür ve Turizm Bakanlığı ordu ordu büyükşehir belediyesi turizm

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