Argan Yaylası turizme kazandırılıyor

Yaylayı yaz ve kış turizmine elverişli yapısıyla cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarına işaret eden Yılmaz, Karadeniz'in doğal mirası niteliğindeki yaylaların halka açılması ve yayla turizminin geliştirilmesi için önemli bir çalışma yapıldığını belirtti.

Yılmaz, Argan Yaylası'nda yapılan çalışmalarla turizme yeni bir alan kazandırmayı planladıklarını aktararak "Yaylamız, bin 650 rakıma sahip ve yılın 4 ayı karlı olması nedeniyle kayak sporu için de elverişli bir yapı içeriyor." dedi.

Yapılan çalışmalar için Bakanlık'tan 200 bin lira ödenek gönderildiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Bakanlığımızla ortak yürütülen çalışmalar ile Akkuş ilçemiz değerlenecek ve turizm faaliyetleri ivme yakalayacaktır. Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız ortaklığında yapılan çalışmalarla Akkuş ve çevresinde alternatif turizm olanaklarını canlandırmayı, bölgemize yeni bir turizm ivmesi kazandırmayı ve kaliteli konaklama tesisleri oluşturmayı amaçlıyoruz."

