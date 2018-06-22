Argan Yaylası turizme kazandırılıyor

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı 1650 rakımlı Argan Yaylası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesince Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların ilk etabı, yapılan ihaleyle başladı.
Akkuş'a 3 kilometre uzaklıktaki yaylada, 270 hektarlık alanın halihazır haritaları, imar planına esas jeolojik, jeoteknik etüt raporları ve turizme yönelik çevre düzeni, nazım imar ve uygulama imar planları hazırlanıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akkuş-Niksar karayolu üzerinde bulunan ve 1991'de Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi seçilen 1650 rakımlı Argan Yaylası'nın bozulmamış doğal yapısıyla görülmeye değer yaylalar arasında yer aldığını söyledi.
Yaylayı yaz ve kış turizmine elverişli yapısıyla cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarına işaret eden Yılmaz, Karadeniz'in doğal mirası niteliğindeki yaylaların halka açılması ve yayla turizminin geliştirilmesi için önemli bir çalışma yapıldığını belirtti.
Yılmaz, Argan Yaylası'nda yapılan çalışmalarla turizme yeni bir alan kazandırmayı planladıklarını aktararak "Yaylamız, bin 650 rakıma sahip ve yılın 4 ayı karlı olması nedeniyle kayak sporu için de elverişli bir yapı içeriyor." dedi.
Yapılan çalışmalar için Bakanlık'tan 200 bin lira ödenek gönderildiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:
"Bakanlığımızla ortak yürütülen çalışmalar ile Akkuş ilçemiz değerlenecek ve turizm faaliyetleri ivme yakalayacaktır. Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız ortaklığında yapılan çalışmalarla Akkuş ve çevresinde alternatif turizm olanaklarını canlandırmayı, bölgemize yeni bir turizm ivmesi kazandırmayı ve kaliteli konaklama tesisleri oluşturmayı amaçlıyoruz."
Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler
TSK'nın operasyonunda son durum! Kandil'in girişinden ilk fotoğraf
Dünyanın en iyi üniversitesinde skandal! Seks partisi yaptılar!
"Mahallenin kabadayısı Erdoğan hem Türkiye hem de dünya için tehdit"
Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı
Tescilli güzel evinde ölü bulundu!
Aman dikkat! Bu sitelere Google bile girmiyor
Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Okuyucu Yorumları 0 yorum