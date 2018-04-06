Arguvan’da kitap okumada etkinliği

Malatya’nın Arguvan ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenledi. Etkinlikte Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş öğrencilerle birlikte kitap okudu.
Nazım Hikmet Meydanı Battal İlgezdi Parkında düzenlenen etkinlikte, Arguvan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri, idarecileri ve vatandaşlar kitap okuyarak farkındalık oluşturmaya çalıştırlar.
Etkinlik öncesi açıklamada bulunan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, okumanın öneminde değinerek, “Bu güzel ve farkındalık oluşturmaya yönelik etkinliğimize katılan herkesi kutluyorum. Okumanın önemini idrak etmiş bir nesil yetiştirmek herkesin birinci vazifesi olmalı. Bu anlamda bu etkinliğimize destek veren herkese sonsuz teşekkürler” dedi.
Öğrencilerle ve vatandaşlar açık havada düzenlenen etkinlikte 2 saat boyunca kitap okudular.
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