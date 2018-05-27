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Arhavi’de, domuz tuzağına düşen ayı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 12:44 | Son Güncelleme

ARTVİN’in Arhavi İlçesinde domuzların tarlaya girmemesi için kurulan tuzağa düşen ayı, ekiplerce kurtarıldı.

Arhavi’de, domuz tuzağına düşen ayı kurtarıldı

Adem GÜNGÖR/ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Arhavi İlçesinde domuzların tarlaya girmemesi için kurulan tuzağa düşen ayı, ekiplerce kurtarıldı.
Arhavi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dağ yolu mevkiinde, ormanlık alanda kurulan domuz tuzağına bir boz ayının düştüğünü görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Rize 12'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, kapandaki ayıya uyuşturucu iğne attı. İğnenin etkisiyle bayılan ayı, tuzaktan kurtarıldı. Bir süre sonra kendine gelen ayı, ormanlık alanda gözden kayboldu.

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Arhavi’de, domuz tuzağına düşen ayı kurtarıldıArhavi’de, domuz tuzağına düşen ayı kurtarıldıArhavi’de, domuz tuzağına düşen ayı kurtarıldıArhavi’de, domuz tuzağına düşen ayı kurtarıldı

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