Arı kovanı yüklü kamyonet devrildi, arılar etrafa saçıldı

Bilecik’te kovan yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu arılar etrafa saçılırken, araç içinde sıkışan yaralıya ekipleri bir süre müdahale edemediler.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir’den Bilecik istikametine seyir halindeki 16 NMU 64 plakalı arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü Abdullah Bozkurt, Başköy’ü geçtiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç takla atarak durabilirken, kasasındaki arı kovanları çevreye saçıldı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Adem Özkan Yalçın araç içinde sıkıştı. Kazayı gören ve yaralıyı çıkarmak isteyen vatandaşlar, yayılan arılar yüzünden araca yanaşamadılar. Bölgeye 112 ve AFAD ekipleri yönlendirilirken, arıların dağılmasıyla yaralı Adem Özkan Yalçın araç içinde çıkarıldı. Kolundan yaralanan sürücü hastaneye sevk edilirken, arıların çoğu doğaya uçarken, bir kısmı da telef oldu.

Ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.