Arı sesi ve frekansıyla tedavi

Mehmet İNAN BURSA,(DHA)Bursa'da, Üroloji Uzmanı olan Dursun Ünal, baba mesleği olan arıcılık ile kurduğu tedavi odasında ağaçtan yapılan üstü kapalı dolaplara koyduğu kovanlardan çıkan sesler ve enerji ile psikolojik sorunları olan astım ve alerji problemi olanları sağlığına kavuşturuyor. Bursa'da, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Üroloji uzmanı olan Dr. Dursun Ünal, boş zamanlarını baba mesleği olan arıcılık ile değerlendiriyor. Karacabey ilçesi'ne bağlı Eskikaraağaç Köyü'nde satın aldığı arazide oluşturduğu 80 kovan ile arıcılık yapan Ünal, arı ve arı ürünlerinin insan sağlığında kullanılmasını içeren ve tamamlayıcı tıp bölümü olan Apiterapi ve bitkilerin ve insanların tedavisin tamamlayıcısı olan ve geleneksel tıp alanlarından birisi olan Fitoterapi eğitimlerini tamamlayıp sertifika aldı. Ünal, yakın dost ve arkadaşlarına arazisi üzerinde oluşturduğu kabinde, arı kovanlarını koyduğu tahta kutu ile psikolojik sorunları olan astım ve alerjisi bulunanlara umut oldu. Kovanları, kabinde bulunan üstü kapalı tahta kutulara koyduğunu belirten Ünal, Oda içerisindeki arı havası, frekansı ve sesi insan sağlığına bayağı faydalı. Bu sistem Ukrayna ve Almanya gibi ülkelerde yaygın kullanılıyor dedi.

