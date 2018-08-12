Arıcı ateş yaktı, orman yandı

Dinçer AKBİR/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, arıcının yaktığı ateş ormana sıçradı. Yaklaşık 5 dönüm çam ormanı ile 25 kovan yandı.
Yangın, saat 16.00 sıralarında, Gebze Ovacık köyünde ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir arıcının kovanların yanında yaktığı ateş kuru otları tutuşturarak ormana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yangına orman ekiplerinin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm çam ormanı yandı. Ayrıca yangının başladığı yerde bulunan 25 kovan da yandı. Orman ve itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri ismi açıklanmayan arıcıyı gözaltına alırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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