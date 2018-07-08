Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kestane balı sağma işlemini tamamlayan arıcılar, çiçek balı üretimi için kovanlarını Tekirdağ'a götürmeye başladı.

İlçeye bağlı Altunçay köyünde kestane balı sağımı yapan, daha verimli çiçek balı almak ve arılarını güçlendirmek isteyen üreticiler, imece usulüyle tırlara yükledikleri arı kovanlarını Batı Karadeniz'den Trakya bölgesine taşıyor.

Köy halkından Ali Uygun (40), yaklaşık 20 yıldır arıcılıkla uğraştığını belirterek, bu sene bal üretiminin orta seviyede olduğunu belirtti.

Uygun, arıların bal sağım işleminin bitmesinin ardından başka bölgelerden çiçek balı almak için zamanla yarıştıklarını ifade ederek, "Kestane balımızı aldık. Batı Karadeniz'in Düzce Akçakoca Altunçay köyünden kovanlarımızı artık Trakya bölgesine çiçek balına götürüyoruz. Sezon çok güzel değildi ama kötü de geçmedi. Ortalama 7-8 kilo balımızı aldık. Artık nasip olursa çiçek balına Altunçay köyü arıcıları olarak Tekirdağ Malkara'ya gidiyoruz." diye konuştu.

Arıyla uğraşmanın bebekle ilgilenmek kadar zor olduğunu vurgulayan Uygun, şunları söyledi:

"Arımızda ölüm çok verdik. Ana arılarımızda problemler yaşadık. Deli baldan sonra kestane dönemi sezonu tuttu. Yine de kovanlarımızdan bir miktar bal aldık. Güzel baharlar geçirdiğimiz oluyor ama bu dönem biraz yorucu geçti. Devamlı bakım istedi. Arının yanına ne kadar çok gidersen arın o kadar çok güzel olur. Arının yanına gitmezsen o kadar çok kötü olur."

