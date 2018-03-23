Arıcılık Kursu mezunları sertifikalarını aldı

İzmit Belediyesi tarafından 5’incisi düzenlenen Arıcılık Kursu’ndan mezun olan kursiyerlere törenle sertifika ve arı kovanları teslim edildi.

Arıcılık Kursu’nda kursiyerler eğitimlerini tamamladı. Solaklar Mahallesi yolu üzerindeki Modern Hayvan Pazarı’nda düzenlenen sertifika dağıtım töreninde kursiyerler sertifikalarını ve arı kovanlarını aldılar. Törene, İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, belediye meclis üyesi Engin Uztürk ile mahalle muhtarları katıldı.

Tarım İl Müdürlüğü’nden ziraat mühendisi Mustafa Erdoğan tarafından verilen ve 43 kişinin katıldığı arı yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikalarını veren İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, “Belediye olarak ihtiyaç duyulan her alanda kurslar açıyoruz. Arı yetiştiriciliği kursu da bunlardan biri. Bu kursa öylesine ilgi var ki şimdiye kadar 5 kez düzenledik ve 6. kursu da yakında açacağız. Kursu şimdiye kadar 200’den fazla kişi tamamlayarak belgeli arıcı oldular” dedi.

Konuşmaların ardından kursu bitirenlere belgeleriyle kovan, körük ve arıcılık maskesi hediye edildi.