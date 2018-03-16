Arif Nihat Asya Okulunun temeli atıldı

Bursa’da Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen, her hafta bir temel atma veya açılışı içeren programlara bir yenisi daha eklendi. Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan 1400 konutluk Cihatlı Mahallesi’nde yeni yaşam alanına, 16 derslik okul yapılıyor. Bayrak şiirinin şairi Arif Nihat Asya’nın adını taşıyacak okulda, 4 ana sınıfı ve 2 eğitim salonu da bulunacak.

Okulun temel atma törenine önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Dülger, İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, kurum ve daire müdürleri, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam, GTSO Başkanı Kemal Akıt, Esnaf Odası Başkanı İsmail Beki, CHP İlçe Başkanı Cemil Acar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda ilk sözü alan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Dülger, ’’Bakanlık tarafından Gemlik’e iki ortaokul, bir rehberlik merkez, bir iş okulu kazandırılıyor. Ayrıca Gemlik’te Meslek Lisesi başlıyor. Hisar’da da AB fonu ile ilkokul yapılacak. Gemlik, eğitimde Bursa’nın en büyük yükselişini sağladı. Yakın zamanda da tüm okulları tam gün eğitim verecek’’ dedi.

YILMAZ, OKUL 7 AYDA TAMAMLANACAK

Ardından söz alan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ’’Bir yıl önce bu binaların temelini atmıştık. Mayıs ayında ise yerleşime hazır hale gelecek. İstedik ki, bu güzel atmosferde yaşamaya başlayacak olan vatandaşların okul derdi de olmasın. Okul için Gemlik’e çocuklarını indirmek zorunda kalmasınlar. 5 milyon TL maliyetindeki bu güzel okulu bölgemize kazandıracağız. Okulumuz 7 ay gibi kısa bir sürede bitecek. Yakın zamanda Baktat firmanız adına Fen Lisesi, Borusan adına ortaokul ve Gemlik Gübre adına da Lojistik Meslek Lisesi yapılacak. Bu bizim sekizinci okulumuz. Ayıca 2018 yılı bitmeden de Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Şehit Cemal Okulunun temelini atacağız. 1400 konutun bulunduğu mahallemiz, yaklaşık 7000 nüfusuyla bazı ilçelerden büyük bir mahalle haline gelecek. Sağlık ocağımızı yapıyoruz. Onun temel atmasına zaman bile bulamadık. Gemlik, hem değerleniyor, hem gelişiyor’’ dedi.

Son olarak söz alan Mehmet Müezzinoğlu ise ’’Gemlik Belediye Başkanı Refik YIlmaz’a teşekkür ediyorum. Çok güzel faaliyetleri var. Her hafta gelemiyoruz ama ayda bir gelmeye çalışıyoruz. KHK’da yaşanan teknik hata da son torba yasa ile aşıldı. Bizim tüm çalışmalarımızın ve hizmetlerimizin merkezinde insan var. Bu ülkede, insanlarımızın yarını bugününden daha iyi olacak. Birileri bu milletin, bu Cumhuriyetin yükselişini istemiyor ve bundan rahatsız oluyor. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk bizlere muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefi koymuş, bu yolda ilerliyoruz. Biz eğitimde akıl terini ikini plana atmıştık. Okullarımızın yanında, daha çok düşünmeye yönelen gençler yetiştirmeliyiz’’ şeklinde konuştu.

Müezzinoğlu’nun konuşmasının ardından yapılan dua ile kesilen kurdele sonrasında, Arif Nihat Asya İlkokulunun temeli atıldı.