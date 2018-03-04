Arıkan, SP Hacılar İlçe Teşkilatı’nın açılışına katıldı

Daha önce Hacılarda yeni bir teşkilat başkanını göreve getiren ve ardından diğer partilerden 25 kişilik bir ekiple partiye iltihak gerçekleştiren Hacılar İlçe Teşkilatının yeni binasının açılışı gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışta ayrıca partiye yeni katılan üyelere de İl Başkanı Mahmut Arıkan tarafından rozetleri takıldı.

Açılış konuşmasında gündemi değerlendiren Arıkan “ Ülkemiz, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne en badireli dönemini atlatıyor. Bunu neden söylüyorum. Bugün bir savaş halindeyiz. Bugün Afrin’e müdahale edilmesi gerekiyor. Orada bulunmamız gerekiyor, Afrin’de askerimizin oraya müdahalesine ihtiyaç var aksi takdirde oradaki ateşin Türkiye’ye sıçraması an meselesidir. Tabi Türk Ordusunun Afrin’deki yaptığı müdahale bizim bazı gerçekleri görmemize engel olmaması gerekiyor. Son 6-7 yıl içindeki özellikle hükümetimiz tarafından yapılan hatalar Suriye’de müdahale gereksinimi meydana getirmiştir.

Biz 2012 yılında Saadet Partisi olarak çıktık ve dedik ki, Suriye’de olaylar diyalog ile istişare ile çözülmesi gerekir ancak birçok kişi çıktı ve dedi ki siz Esed ile berabersiniz diyerek iftiralar attılar. Ancak geldiğimiz nokta itibari ile hiçbir siyasi parti haklı çıktığına üzülmez, Biz söylemlerimizde haklı çıktığımız için üzülür duruma geldik maalesef. ” dedi.

“Geçtiğimiz hafta, 27 Şubat’ta Erbakan Hocamızın vefat yıldönümü idi" diyen Arıkan, "Türkiye’de herkes, seven sevmeyen, komünisti, ateisti, sağcısı, solcusu, ülkücüsü, Türkiye’de ne kadar kesim varsa ‘Erbakan Hoca haklıydı’ diyerek ortak bir cümle kullanıyorlar. Ben o arkadaşlara diyorum ki; Erbakan Hoca haklıydı amenna ama Erbakan Hoca’nın haklı olduğunu söylediğiniz cümlelerde hala gerçekleşmeyen hadiseler var. O da nedir? Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını değiştirme hamlesidir. Bu projenin adı nedir? Büyük Orta Doğu Projesidir. Bugün BOP’u anlamayanların Erbakan haklıymış ifadesi çok fazla bir anlam ifade etmez.

2019 Seçimlerinin belirleyicisi Saadet Partisi olacak

Türkiye siyasetine yönelik değerlendirmelerde de bulunan İl Başkanı Mahmut Arıkan “ Geçtiğimiz seçimlerde istediğimiz oy oranlarını alamasak da bugün ülke siyasetinin gündemini belirleyen tek siyasi hareket vardır o da Saadet Partisidir.” diyerek şunları söyledi:

“Neden Saadet Partisi? Çünkü Saadet Partisi Dünya’nın, Türkiye’nin anatomisini doğru bir şekilde çıkarabildiği için, Dünya’da oynanan oyunları doğru tespit yapabilen tek siyasi harekettir. Bunun yanı sıra doğru şekilde tedavi ve çözüm yollarını ortaya koyabilen tek siyasi hareket Saadet Partisidir. Bugün Saadet Partisinin cazibe merkezi haline gelmesinin sebebi olaylara bakış açımız ve olaylara getirdiğimiz çözüm önerilerimizdir. Allah nasip ederse, Milli Görüş hareketinin içerisinde Milli Görüş’ü benimsemiş bir kardeşimizi Cumhurbaşkanı seçeceğiz ve Türkiye bugün yaşadığı badireli günleri en kısa zamanda atlatacaktır.”