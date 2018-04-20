Arıkan’dan ‘Erken seçim’ değerlendirmesi

Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Mahmut Arıkan, erken seçim kararına ilişkin olarak, “2017 yılında seçim çalışmalarımıza ciddi şekilde başladık” dedi.

SP İl Başkanı Mahmut Arıkan, erken seçim kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Alınan erken seçim kararının Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Arıkan, “Cumhurbaşkanı tarafından erken seçim tarihi açıklandı. Öncelikle bu seçimin memleketimiz için ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Biz Saadet Partisi olarak 2017 yılının ortalarından itibaren seçimlerin 2019 yılının Kasım ayına kadar gitmeyeceğini birçok platformda dillendiriyorduk. Biz bu ifadeleri kullandıkça da iktidar tarafından seçimlerin zamanında yapılacağı gibi açıklamalarda geliyordu. AK Parti ile MHP Genel Başkanı arasında yapılan görüşme neticesinde erken seçim yapılması kararı alındı. Bu açıklama erken seçim olarak yapıldı ama biz bu seçimi baskın seçim olduğu kanaatindeyiz. 66 günlük bir süreç seçimlere hazırlanması noktasında siyasi partileri zor durumda bırakmaya yönelik bir karar olduğu kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

Erken seçim olacağını tahmin ettikleri için 2017 yılından itibaren seçim çalışmalarına başladıklarını kaydeden SP İl Başkanı Arıkan, “Biz 2017 yılının ortalarından beri seçimlerin erken yapılacağıyla alakalı bir kanaatimiz söz konusuydu. Bununla alakalı da çok ciddi hazırlıklarımız vardı. Son dönemde hem Kayseri hem de Türkiye kamuoyu genel başkanımızın açıklamalarını, sorunlar karşısındaki hem teşhislerini hem de tedavi yönlerini takdirle karşılayan bir kitleyle karşı karşıyayız. Haziran ayındaki seçimlerde Allah’ın izni ile Saadet Partisi barajı geçen bir parti değil, hükümeti kuran ve Cumhurbaşkanını seçen olarak çalışmalarını ortaya koyacak. Pazar günü Ankara’da il başkanları toplantısı olağanüstü yapılacak. Burada da genel başkanımızla beraber en güzel istişareleri yapıp, en güzel adayı çıkartıp ve seçim stratejisini takip edip 24 Haziran’da iktidar partisi bir Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı adayının seçildiği bir Saadet Partisi olarak çalışmalarımızı yapacağız. Bütün siyasi partiler kazanmak için mücadele verirler. Ancak son 3-4 ay içerisindeki Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun performansı toplumun bütün kesimlerinden takdirle karşılanan bir performans söz konusudur. Bu performansın 24 Haziran’da oya tahvil edeceğini ve Saadet Partisinin bu seçimlerden iktidarın en azından ortağı olan bir parti olarak çıkacağıyla alakalı gayretlerimizi göstereceğiz” ifadelerini kullandı.