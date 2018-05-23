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Arıkovanı'ndan liseli gençlere özel proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:15 | Son Güncelleme

Kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, liseli gençler için özel bir proje başlattı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel liseli girişimciler için bir platform oluşturdu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Arıkovanı, parlak fikirleri ürüne dönüştüren girişimcileri destekçilerle buluşturmaya devam ediyor.

Bir ay süreyle "genc.arikovani.com" adresi üzerinden fikirlerini görücüye çıkaran liseli girişimcilerden başarılı olanları sürpriz hediyeler bekliyor.

Başvurular arasından seçilen 12 proje ve 30 liseli genç yetenek, 13 Mayıs'ta İTÜ Magnet'te yarım günlük özel bir eğitim aldı. Genç liseliler eğitimlerinin ardından, projeleriyle "genc.arikovani.com"da kitlesel fonlama kampanyası oluşturmak için hazırlandı. 19 Mayıs'ta kampanyalarını başlatan liseli gençlerin projeleri bir ay boyunca platform üzerinden destek toplayacak.

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- Geleceğin teknolojilerinin şekillenmesine öncülük

Mentor ve melek yatırımcı Ömer Erkmen'den girişimcilik, Insprad şirketinin kurucu ortağı Batuhan Dalcı'dan hikaye anlatımı (storytelling) konularında eğitimler alan ve Arıkovanı ekibinden kitlesel fonlama ile ilgili deneyimlerini dinleyen liseliler, mevcut kullanıcıların ve yeni gelen kullanıcıların hesaplarına yüklenen sanal para ArıCoin ile destek toplamaya başladılar. Projeler arasından en çok Arıcoin’i toplayan ilk 3 proje ile hedefini tamamlayan proje sahiplerini ise sürprizler bekliyor.

Arıkovanı, genç girişimcilerin hayallerine ortak olan destekçileri de unutmuyor. En çok Arıcoin’i toplayan ilk üç projenin destekçilerine, Outliers Notebook, Türkiye’nin İnternet Girişimleri kitabı, Arıkovanı kupası, rozetleri ve stickerlarından oluşan ödül paketleri hediye olarak gönderilecek.

Arıkovanı, 2016’dan bu yana girişimcileri ve onların yenilikçi teknolojik projelerini destekçilerle buluşturuyor. Arıkovanı aracılığıyla girişimciler, geliştirdikleri teknoloji projelerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları kaynağa toplum desteğiyle ulaşıyor.

Destek vermek isteyenler ise bu platform üzerinden projeleri takip ediyor. Girişimcilerin henüz prototip aşamasında olan ürünlerine ön sipariş vererek onlara destek oluyor. Bu sayede geleceğin teknolojilerin şekillenmesinde önemli bir rol üstlenen destekçiler, Türkiye girişim ve teknoloji ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlıyor. Bunun karşılığında da girişimcinin geliştirdiği ürüne, pazara çıktığında alacağı fiyatın çok altında bir bedel ödeyerek sahip oluyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Arıkovanı Turkcell

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