HABER

Arılar, belediye binası önündeki güneş enerji paneline oğul verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 16:03 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de belediye binası girişindeki güneş enerji paneline oğul veren arılar, heyecan yarattı.

Arılar, belediye binası önündeki güneş enerji paneline oğul verdi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de belediye binası girişindeki güneş enerji paneline oğul veren arılar, heyecan yarattı.
Belediye hizmet binasına gelen vatandaşlar, bölgede arıların çoğaldığını fark edince tedirgin olup durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede sayıları artarak güneş enerjisi paneli üzerinde kümelenen arılar, belediye personeli Şahin Tülüce, Enver Orman ve çağrılan arıcılarla birilikte, kovanlara alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Kraliçe arı ve diğer arıların bölgeden alınmasıyla vatandaşlar ve belediye çalışanları da rahat bir nefes aldı.

FOTOĞRAFLI

Arılar, belediye binası önündeki güneş enerji paneline oğul verdiArılar, belediye binası önündeki güneş enerji paneline oğul verdiArılar, belediye binası önündeki güneş enerji paneline oğul verdi

Cinayetin altından yasak aşk çıktı!Cinayetin altından yasak aşk çıktı!
Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a flaş teklif!Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a flaş teklif!
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitemBülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...

Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.