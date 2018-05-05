Arılar sarmaşığa oğul verdi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da kovanlarından kaçan yüzlerce bal arısı, oğul verdikleri sarmaşıktan çuvallara çekildi. Bazı kişiler ise arı sokma tehlikesine rağmen, kuyumcu Neşet Gürü'nün (49), arıları çuvallara almasını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de kraliçe arıyı takip eden oğul arıları, Şeyh Mahallesi'ndeki Kurşunlu Meydanı'nı istila etti. Sarmaşık ağacına konan bal arıları, burada oğul verdi. Kuyumculuk yapan Neşet Gürü, otomobilinde bulunan arıcı kıyafetini giyerek, nereden kaçtığı bilinmeyen arılara müdahale etti. Gürü, oğul veren arıları şekerli su serptiği çuvalın içerisine silkeledi. Arıların büyük bir kısmı çuvala alınırken, dışarıda kalan arılar ise sağa sola uçuştu. Çevredeki vatandaşların ise arı sokma tehlikesine aldırış etmeden Neşet Gürü'yü yakından izleyip, cep telefonuyla görüntü aldığı görüldü.
Arıları sarmaşıktan alan Neşet Gürü, "Arıcılıkla da uğraşıyorum. Şimdilik çuvala koydum. Daha sonra kovana alacağım" dedi.
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