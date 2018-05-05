HABER

Arılar sarmaşığa oğul verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 19:43 | Son Güncelleme

MUĞLA'da kovanlarından kaçan yüzlerce bal arısı, oğul verdikleri sarmaşıktan çuvallara çekildi.

Arılar sarmaşığa oğul verdi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da kovanlarından kaçan yüzlerce bal arısı, oğul verdikleri sarmaşıktan çuvallara çekildi. Bazı kişiler ise arı sokma tehlikesine rağmen, kuyumcu Neşet Gürü'nün (49), arıları çuvallara almasını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de kraliçe arıyı takip eden oğul arıları, Şeyh Mahallesi'ndeki Kurşunlu Meydanı'nı istila etti. Sarmaşık ağacına konan bal arıları, burada oğul verdi. Kuyumculuk yapan Neşet Gürü, otomobilinde bulunan arıcı kıyafetini giyerek, nereden kaçtığı bilinmeyen arılara müdahale etti. Gürü, oğul veren arıları şekerli su serptiği çuvalın içerisine silkeledi. Arıların büyük bir kısmı çuvala alınırken, dışarıda kalan arılar ise sağa sola uçuştu. Çevredeki vatandaşların ise arı sokma tehlikesine aldırış etmeden Neşet Gürü'yü yakından izleyip, cep telefonuyla görüntü aldığı görüldü.
Arıları sarmaşıktan alan Neşet Gürü, "Arıcılıkla da uğraşıyorum. Şimdilik çuvala koydum. Daha sonra kovana alacağım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Arılar sarmaşığa oğul verdiArılar sarmaşığa oğul verdiArılar sarmaşığa oğul verdiArılar sarmaşığa oğul verdi

Tatilcilere 'elinizi çabuk tutun' uyarısı!Tatilcilere 'elinizi çabuk tutun' uyarısı!
Yeni aşamaya geçildi! 10 bin 151 kişi inceleniyor! Yeni aşamaya geçildi! 10 bin 151 kişi inceleniyor!
Dolarda hareketli dakikalar!Dolarda hareketli dakikalar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri şehir hastanesinin açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri şehir hastanesinin açılışında konuştu

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.