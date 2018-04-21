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Arıların yazdığı ’Allah’ lafzı şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 08:28 | Son Güncelleme

Ordu’nun Perşembe ilçesinde arıcılık ile uğraşan Hicabı Işık, arıları tarafından Arapça olarak mum ile işlenen Allah lafzına benzer deseni görünce şaşkına döndü.İlçeye bağlı Tepeköy Çerkezler Mahallesi’nde yaklaşık 40 yıldır arıcılık ile uğraşan evli ve 3 çocuk babası 55 yaşındaki Hicabi Işık, kışın arıların üşümemesi için peteğin içerisine bölgü tahtasından koydu.

Arıların yazdığı ’Allah’ lafzı şaşırtıyor

Ordu’nun Perşembe ilçesinde arıcılık ile uğraşan Hicabı Işık, arıları tarafından Arapça olarak mum ile işlenen Allah lafzına benzer deseni görünce şaşkına döndü.
İlçeye bağlı Tepeköy Çerkezler Mahallesi’nde yaklaşık 40 yıldır arıcılık ile uğraşan evli ve 3 çocuk babası 55 yaşındaki Hicabi Işık, kışın arıların üşümemesi için peteğin içerisine bölgü tahtasından koydu. Havaların ısınmasıyla arılarını kontrol etmek için oğluyla birlikte petekleri açan Işık, koyduğu tahtalardan birinde ‘Allah’ lafzına benzer mumla örülmüş bir desen ile karşılaştı. Daha önceden de bir arkadaşının arısında buna benzer durumla karşılaştığını aktaran Hicabi Işık, Allah lafzını çerçeveletip saklamayı düşündüğünü söyledi. Işık, “Bunu kışın arıyı sıcak tutsun diye yan tarafına bölgü tahtası koymuştuk. Oğlumla beraber bakarken oğlum bana, ‘Arıda Allah lafzı var’ dedi. Ben de bakınca gerçekten olduğunu gördüm. Bunu evde çerçeveletip saklamayı düşünüyorum. 2004 yılında Kayseri’de bir arkadaşımın arısına bakarken, oradaki arıda çerçevenin üzerine arıların Allah lafzını işlediğini gördüm. Bir de bu arıların yaptığını gördüm” dedi.
Işık, “Arılar, Allah’ın var olduğunu kanıtlamak için bu yazıyı yazmışlar. Yazıyı görenler zaten başka bir ilahın olmayacağını tahmin ederler” ifadelerini kullandı.
Hicabi Işık’ın oğlu Tarkan ise, olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini belirterek, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Bölgü tahtasını saklayacaklarını ve kimseye vermeyeceklerini ifade eden Işık, “Arının gözü yok derler ama arı çıktığı peteğe hiç karıştırmadan geri geliyor. Arılar, Allah’ın varlığını ve birliğini ispatlamış olabilirler. Bunu görünce çok şaşırdık” dedi.

Arıların yazdığı ’Allah’ lafzı şaşırtıyor

Arıların yazdığı ’Allah’ lafzı şaşırtıyor

Arıların yazdığı ’Allah’ lafzı şaşırtıyor

Arıların yazdığı ’Allah’ lafzı şaşırtıyor

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