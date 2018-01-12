Arılı Vadisi’nde sevindiren bir haber daha

Muhammet KAÇAR/FINDIKLI (Rize), (DHA)- RİZE'nin Fındıklı ilçesinde Hidroelektrik Santral (HES) yapmak için Arılı Vadisi'nin 'Doğal sit' alanı kararının kaldırılmasını talep eden şirkete mahkemenin ret yanıtı vermesini horonlar kutlayan bölge halkına sevindiren bir haber daha geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), şirketin üretim lisansını da iptal etti.

Fındıklı İlçesi Arılı Vadisi'nde hazırlanan 24 ayrı HES projesine karşı 11 yıldan bu yana mücadele veren yöre halkının başvurusu üzerine Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 7 yıl önce vadiyi 'Doğal SİT' alanı ilan etti. Geçen sürede hukuksal mücadele veren halk vadide HES projelerinin yapımını durdurdu. Bölgede HES yapmak isteyen Zeki Enerji şirketi, proje önünde engel olan vadinin 'Doğal sit' alanı özelliğinin kaldırılması için Rize İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dava kapsamında vadide yer alan ve projenin yapılması planlanan Yaylacılar köyünde yapılan bilirkişi keşfi sonrası mahkeme, bölgenin flora, fauna ve endemik türler açısından özel bir alan olduğu, tarım ve arıcılık faaliyetlerinin yapıldığını belirterek 'Doğal sit' alanı özelliğinin devamına karar verdi, açılan davayı reddetti.