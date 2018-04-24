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Arınç: "Güzel olumlu bir görüşmemiz oldu. Ayrıca aktif siyasi hayatta bulunmaya niyetim yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 19:41 | Son Güncelleme

IHAAW193151-GEN/24-04-2018 - Arınç: "Güzel olumlu bir görüşmemiz oldu. 24.04.2018 19:31:51 TSI NNNN

IHAAW193151-GEN/24-04-2018

- Arınç: "Güzel olumlu bir görüşmemiz oldu. Ayrıca aktif siyasi hayatta bulunmaya niyetim yok"

24.04.2018 19:31:51 TSI
NNNN

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