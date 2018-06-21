Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in yargılanmasına devam edildi

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevine son verilen damadı doktor Ekrem Yeter'in yargılanmasına devam edildi. Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz yargılanan Ekrem Yeter ve avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen B.T., sanığı 10 yıldır tanıdığını, annesinin doktoru olduğunu söyledi. Yeter'den FETÖ lehine olumlu bir söylem duymadığını belirten B.T., "Ekrem beyi disiplinli bir doktor olarak biliyorum. Örgütsel bir görevi olduğunu görmedim" diye konuştu.

ADLİ KONTROL ŞARTI KALDIRILSIN TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Tanık ifadelerinin ardından konuşan Ekrem Yeter, "Benim silahlı terör örgütüyle bir bağlantım olamaz. Pek çok cemaate sevgim saygım vardır. Bu nedenle yaptıklarım örgütsel bir iş değildir" dedi. Yeter, Gaziantep'te özel bir hastanede doktor olarak çalıştığını söyleyerek, hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Yeter'in talebini reddeden mahkeme heyeti, dijital materyallerin ve bazı kurumlardan istenilen evrakların beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

