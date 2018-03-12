Arıza nedeniyle duran tramvay seferleri başladı

İSTANBUL (AA) - Topkapı-Habipler tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle duran seferler, Şehitlik ve Mescid-i Selam durakları arasında yeniden başladı.
Alınan bilgiye göre, Topkapı-Habipler tramvay hattının Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle Fetihkapı ile Topkapı durakları arasında bir tramvayın raydan çıkması, seferlerin durmasına sebep oldu.
Duraklar kapatılırken, seferlerin yapılamaması nedeniyle bekleyen yolcular, İETT araçları ile taşındı.
Yapılan çalışmanın ardından, Şehitlik ve Mescid-i Selam durakları arasında seferler yeniden başlatıldı.
Seferlerin normale dönmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor.
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