Arıza nedeniyle duran tramvay seferleri normale döndü

İSTANBUL (AA) - Topkapı-Habipler tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle duran seferler, normale döndü.
Alınan bilgiye göre, Topkapı-Habipler tramvay hattının Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle Fetihkapı ile Topkapı durakları arasında bir tramvayın raydan çıkması üzerine başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Çalışmalar sonrası, Topkapı-Habipler arasında tramvay seferleri yeniden yapılmaya başlandı.
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