Arıza nedeniyle duran tramvay seferleri normale döndü

İSTANBUL (AA) - Topkapı-Habipler tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle duran seferler, normale döndü.

Alınan bilgiye göre, Topkapı-Habipler tramvay hattının Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle Fetihkapı ile Topkapı durakları arasında bir tramvayın raydan çıkması üzerine başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Çalışmalar sonrası, Topkapı-Habipler arasında tramvay seferleri yeniden yapılmaya başlandı.