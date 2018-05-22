ARIZA YAPAN UÇAĞI PİLOT BURUN ÜZERİNE İNDİRDİ

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)
Suudi Arabistan Hava Yolları'nın, Onur Air'den kiraladığı Airbus 330-200 tipi yolcu uçağı yaşanan teknik arıza sonrası burun üzerine iniş yaptı. Suudi Arabistan Havayolları adına uçuş yapan Onur Air'in Medine-Dakka seferini yapan SV -3818 sefer sayılı Airbus A330 -200 tipi, TC-OCH tescilli yolcu uçağı 141 yolcusu ve 10 mürettebatıyla Suudi Arabistan'ın Medine Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
HAVADA 3 SAAT TUR ATTI
Uçak kalkışından kısa bir süre sonra hidrolik arızası yaptı. Dakka Havalimanı'na iniş hazırlığı sırasında uçağın ön iniş takımlarının açılmadığını fark eden uçağın kaptan pilotu Ümit Atlatırlar, hidrolik arızasını tespit ettikten sonra yardımcısı Mehmet Tosyalı ile birlikte güvenli inişi sağlamak için Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'na acil iniş karar verdi. Pilotlar yakıt azaltmak için yaklaşık 3 saat havada tur attı. Ardından burun üzerine yerel saatle 21.50'de başarılı şekilde iniş yaptı. İniş yapan uçaktaki yolcular, "slide" adı verilen şişme botlarla kabin ekibinin yardımıyla kısa sürede uçaktan tahliye edildi. Kazada yaralanan olmadı.
Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun kaza ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Uçağımız, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı Cidde meydanına gerçekleştirdiği acil iniş sonrasında 141 yolcu ve 10 mürettebat uçaktan başarıyla tahliye edilmişlerdir. Uçağımızın kaptanlarının soğukkanlılığı sayesinde kimse yaralanmamıştır. Arızanın dış etkenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı yetkililer tarafından yapılacak detaylı incelemeler sonrasında açıklığa kavuşturulacaktır"
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