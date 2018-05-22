Arıza yapan uçağı pilot burun üzerine indirdi

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL,(DHA) SUUDİ Arabistan Hava Yolları'nın, Onur Air'den kiraladığı Airbus 330-200 tipi yolcu uçağı yaşanan teknik arıza sonrası burun üzerine iniş yaptı. Suudi Arabistan Havayolları adına uçuş yapan Onur Air'in Medine-Dakka seferini yapan SV -3818 sefer sayılı Airbus A330 -200 tipi, TC-OCH tescilli yolcu uçağı 141 yolcusu ve 10 mürettebatıyla Suudi Arabistan'ın Medine Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

HAVADA 3 SAAT TUR ATTI

Uçak kalkışından kısa bir süre sonra hidrolik arızası yaptı. Dakka Havalimanı'na iniş hazırlığı sırasında uçağın ön iniş takımlarının açılmadığını fark eden uçağın kaptan pilotu Ümit Atlatırlar, hidrolik arızasını tespit ettikten sonra yardımcısı Mehmet Tosyalı ile birlikte güvenli inişi sağlamak için Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'na acil iniş karar verdi. Pilotlar yakıt azaltmak için yaklaşık 3 saat havada tur attı. Ardından burun üzerine yerel saatle 21.50'de başarılı şekilde iniş yaptı. İniş yapan uçaktaki yolcular, "slide" adı verilen şişme botlarla kabin ekibinin yardımıyla kısa sürede uçaktan tahliye edildi. Kazada yaralanan olmadı.