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Arızalanan otomobile tır çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

Arızalanan otomobile tır çarptı: 1 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tırın arızalanan otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda Ankara yönünde giden Dursun Tüğmen'in (53) kullandığı 34 BC 2677 plakalı otomobil, 60 Evler mevkisindeki tünelde arızalandı.

Tüğmen'in aracını sağ şeride çekip kontrol için aşağı indiği sırada otomobile, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tüğmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Dursun Tüğmen'in cenazesi, incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Derince Kocaeli Trafik Kazası 1 ölü

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