Arızalı fırın yolcu uçağına acil iniş yaptırdı

MELBOURNE (AA) - Avustralya havayolu Qantas'a ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden havalandıktan sonra içeride görülen duman yüzünden Auckland havalimanına acil iniş yaptı.

Radyo Yeni Zelanda'da yer alan habere göre, Auckland-Sydney seferini yapmak için yerel saatle 13.30'da havalanan Qantas'a ait QF144 sefer sayılı Boeing 737 yolcu uçağının pilotu kuleden acil iniş izni talep etti.

İçeride duman tespit edilmesi nedeniyle havalandığı yere dönen ve acil iniş yapan uçağa ihtiyaç halinde müdahalede bulunmak üzere Auckland havalimanına 15 itfaiye aracı sevk edildi.

Araştırmalar sonucu, havalimanına güvenli bir şekilde inen uçaktaki dumanın, yemekleri ısıtmak için kullanılan arızalı bir fırından kaynakladığı ortaya çıktı.

Kalkışından kısa bir süre sonra 3 bin metre yükseklikten dönen uçaktaki yolcu sayısı ve kaç kişilik mürettebat bulunduğu ise açıklanmadı.

