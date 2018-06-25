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Arızalı otomobili geri geri çeken sürücü şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 13:41 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, caddede başka bir aracı geri geri çeken otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

Hakan KALELİ SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, caddede başka bir aracı geri geri çeken otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Kent merkezinde, sanayi sitesi içerisinde 58 NY 504 plakalı otomobil sürücüsü, arıza nedeniyle yolda kalan 58 DE 903 plakalı otomobili sanayiye götürmek için ön kısmından halat bağladı. Ardından otomobili yolda geri vitese takarak çekmeye başladı. Trafikte kafa kafaya biri iter, diğeri çeker görüntüde ilerleyen otomobilleri görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Çevre yolu kenarından Ata Sanayisine giden otomobiller meraklı bakışlar arasında gözden kayboldu.

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