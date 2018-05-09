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Arjantin Devlet Başkanı Macri, IMF Başkanı Lagarde ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 01:48 | Son Güncelleme

Arjantin Devlet Başkanı Macri, IMF Başkanı Lagarde ile görüştü

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin, ulusal para birimi Arjantin pesosunun değer kaybetmesi üzerine, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile finansal bir anlaşma üzerine görüşmelere başladı.

Devlet Başkanı Mauricio Macri, televizyonda yaptığı açıklamada, IMF Başkanı Christine Lagarde ile görüşmesinde, ülkedeki ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek için esnek kredi hattı uygulanması ve dünya genelindeki, artan faiz oranları, daha yüksek petrol fiyatları gibi çeşitli konuları görüştüğünü belirtti.

Arjantin'in, dış finansmana en fazla bağlı olan ülkelerden biri olduğunun altını çizen Macri, "Bu durum karşısında ve önleyici olarak, IMF ile görüşmeye başladım. Birkaç dakika önce Christine Lagarde ile görüştüm ve bugün bir anlaşma üzerinde çalışmaya başlayacağımızı doğruladı." ifadelerine yer verdi.

Kredi hattının büyüklüğü ile bilgi paylaşmayan Macri, bunun, "büyüme ve kalkınma programının güçlenmesi" konusunda Arjantin'e yardımcı olacağını söyledi.

Arjantin Merkez Bankası, geçen hafta, Arjantin pesosundaki değer kaybının önüne geçmek için art arda faiz artırıma gitmiş ve faiz oranı yüzde 40'a çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin pesosu Christine Lagarde

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