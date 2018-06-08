"Arjantin ile İsrail arasındaki maç Kudüs nedeniyle iptal edildi"

KUDÜS (AA) - Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, İsrail'in Milli Takımı ile yarın oynanması planlanan ancak çarşamba günü yapılmayacağı duyurulan dostluk maçının Hayfa kentinden Kudüs'e taşınması nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

İsrail basınında yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Faurie yaptığı açıklamayla İsrailli yetkililerin, Arjantin ile İsrail arasında 9 Haziran'da oynanması planlanan hazırlık maçının dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin aldığı "tehditler nedeniyle" Kudüs'e gelmeyi kabul etmediği için iptal edildiği yönündeki açıklamalarını çürütmüş oldu.

Arjantin'in İsrail ile herhangi bir problemi olmadığını dile getiren Faurie, iki ülke milli takımları arasında daha önce birden çok maç yapıldığını hatırlattı.

Faurie, iki ülke milli takımı arasında 9 Haziran'da yapılması planlanan ancak iptal edilen maçın aslında Hayfa kentinde oynanmasının kararlaştırıldığını belirterek, "Maçın Kudüs'e taşınması nedeniyle itirazlar yükselmeye başladı. Ayrıca ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından kısa bir süre sonra oynanacak olması nedeniyle maç iptal edildi." dedi.