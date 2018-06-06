Arjantin, İsrail'le yapacağı hazırlık maçını iptal etti

BOGOTA (AA) - Arjantin ve İsrail milli futbol takımları arasında Kudüs'te oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.
Arjantin basınındaki haberlere göre Arjantin Futbol Federasyonu, 9 Haziran'da yapılması planlanan ve günlerdir özellikle Filistinlilerin yoğun tepki gösterdiği hazırlık maçını iptal ettiklerini İsrailli mevkidaşlarına bildirdi.
Haberlerde, Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin hazırlık maçı oynanmasına başından beri karşı çıktığı bilgisi paylaşılırken, futbolcuların da hazırlık müsabakasına soğuk baktıkları belirtildi.
Arjantinli yıldız futbolcu Gonzalo Higuain de ESPN televizyonuna konuştu.
İptal kararının toplumun yararına olduğunu vurgulayan Higuain, "Sonuçta doğru karar verildi ve bu konu artık geride kaldı. Biz de (İsrail'e) gitmemenin doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Maçın, İsrail'in Kudüs'ü işgalini meşrulaştırma çabalarına hizmet edeceğini vurgulayan Filistinliler, birçok yerde gerçekleştirdikleri protestoların yanı sıra Arjantin'in hazırlıklarını sürdürdüğü Barcelona'da da gösteri düzenlemişti.
Ayrıca Batı Şeria'daki Arjantin diplomatik temsilciliğinin önünde de protesto gösterisi düzenlenmiş, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibirl er-Racub da burada yaptığı açıklamada, "Karşılaşma, İsrail'in, başkenti olduğunu ileri sürdüğü Kudüs'te yapılması yönündeki ısrarı yüzünden spordan çok siyaset aracına dönüştü." demişti.
Racub, Arjantinli futbolcular ve özellikle Lionel Messi'den "İsrail işgalinin kara yüzünü beyazlatmak için araç olmamasını" ve maça çıkmamasını istemişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması
CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!
Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu
Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz
Ünlü moda ve çanta tasarımcısı Kate Spade kendisin asarak intihar etti
Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu duşakabinde katletti, mahkemedeki sözleri kan dondurdu!
İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!
24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah
Yeni göğüsleriyle kocasına sürpriz yapmak istedi ama...
PES 2019’da her takım var Borussia Dortmund yok! İşte nedeni…
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition’da görülmemiş bir teknoloji var!
Okuyucu Yorumları 0 yorum