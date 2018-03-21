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Arjantin milletvekilinden Türkiye’ye 1915 desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 18:08 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi tarafından Buenos Aires şehrinde düzenlenen “1915 Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı” sempozyumuna destek için Arjantin Ulusal Meclisi’ne karar tasarısı verildi

SAO PAULO(AA)- Arjantin Ulusal Meclisi Milletvekili Danilo Flores, Buenos Aires şehrinde düzenlenen “1915 Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı” sempozyumuna destek vermek için Arjantin Ulusal Meclisi’ne bir karar tasarısı sundu.

Karar tasarısında, Ankara üniversitesinin, Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünden ilham alınarak toplumu yönlendirecek bireyler yetiştirdiği ifade edilerek, “Bunun gibi, bilginin ve ülkeler arası uyumun peşinde olan girişimler teşekkür ve desteğimizi hak ediyor” yazıldı.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) tarafından, Arjantin İslam Merkezinde gerçekleştirilen sempozyumun açılış törenine katılan Danilo Flores, AA muhabirine etkinliği çok önemsediğini belirterek, “Bende bu etkinliğin tanıtımını yapmak ve arkasında olduğumuzu ifade etmek için bugün Millet Meclisine bir karar tasarısı sundum.” dedi.

Arjantin’in Rioja bölgesinin milletvekili olduğunu belirten Flores, bir dahaki sefere bu etkinliğin Rioja üniversitesinde yapılmasını istedi.

- “1915 Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı“

Arjantin İslam Merkezi’nde düzenlenen “1915 Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı“ isimli sempozyumun açılış töreninde, Türkiye’nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas, LAMER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Arjantin İslam Merkezi Müdürü Anibal Bachir Bakir ve Arjantin Ulusal Meclisi Milletvekili Danilo Flores konuşma yaptı.

Sempozyumun açılış konuşmasında, Ankara Üniversitesi'nin Arjantin’e Birinci Dünya Savaşı’nı hep birlikte hatırlamaya geldiğini söyleyen Kutlu, “Biz burada araştırmak istiyoruz, konuşmak istiyoruz, dinlemek istiyoruz ve diyalog içinde olmak istiyoruz ki üniversiteyi üniversite yapan, araştırmayı araştırma yapan da sanırım budur” dedi.

Sempozyumun düzenlenmesi için ilk olarak iki Arjantin üniversitesinde girişimde bulunduklarını ancak bu kurumların Ermeni lobisinden gelen zorlanma, tehdit ve hakaretler nedeniyle vazgeçirildiğini aktaran Kutlu, tüm engelleme çalışmalarına rağmen etkinliği Arjantin İslam Merkeziİnde gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Kutlu, “Bu yapılan sempozyum iki ülkeyi birbirine yaklaştıracaktır. Bilimsel ölçütler çerçevesinde yapılmaktadır ve tüm Arjantin halkına gidip bu sempozyumu dinlemelerini tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.

Sempozyumun açılış töreni sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından oluşan “İki Kelime” grubu Arjantinli katılımcılara konser verdi.

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1915 Osmanlı'nın en uzun yılı Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygul Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu

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