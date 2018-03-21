Arjantin milletvekilinden Türkiye’ye 1915 desteği

SAO PAULO(AA)- Arjantin Ulusal Meclisi Milletvekili Danilo Flores, Buenos Aires şehrinde düzenlenen “1915 Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı” sempozyumuna destek vermek için Arjantin Ulusal Meclisi’ne bir karar tasarısı sundu.

Karar tasarısında, Ankara üniversitesinin, Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünden ilham alınarak toplumu yönlendirecek bireyler yetiştirdiği ifade edilerek, “Bunun gibi, bilginin ve ülkeler arası uyumun peşinde olan girişimler teşekkür ve desteğimizi hak ediyor” yazıldı.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) tarafından, Arjantin İslam Merkezinde gerçekleştirilen sempozyumun açılış törenine katılan Danilo Flores, AA muhabirine etkinliği çok önemsediğini belirterek, “Bende bu etkinliğin tanıtımını yapmak ve arkasında olduğumuzu ifade etmek için bugün Millet Meclisine bir karar tasarısı sundum.” dedi.

Arjantin’in Rioja bölgesinin milletvekili olduğunu belirten Flores, bir dahaki sefere bu etkinliğin Rioja üniversitesinde yapılmasını istedi.