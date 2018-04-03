Arjantin'de eski Planlama Bakanına yolsuzluk suçlamaları

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de eski Planlama Bakanı Julio De Vido, Latin Amerika'nın en büyük yolsuzluk skandalının merkezinde bulunan Brezilyalı inşaat firması Odebrecht ile ilgili davada yargılanmasına karar verildi.
Arjantin Adli Bilgi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, De Vido'nun görevde olduğu dönemde yaklaşık 2,3 milyar dolarlık doğal gaz boru hattı projelerinde Odebrecht'e "usulsüz destek vermek" suçundan yargılanacağı bildirildi.
Hakkında yürütülen başka yolsuzluk davaları nedeniyle tutuklu yargılanan De Vido'nun, Odebrecht davasında 6 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. De Vido, 2003-2007 ve 2007-2015 yılları arasında dönemin Arjantin hükümetlerinde konut, enerji ve kamusal alt yapı işlerinden sorumlu bakandı.
Arjantin'de devlet ihalelerinde yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner ve iki yardımcısı eski Planlama Bakanı De Vido ve Kamu Çalışmalarından Sorumlu Bakan Jose Lopez, 2016'da devlet ihalelerine fesat karıştırma ve yolsuzluktan suçlu bulunmuştu.
Odebrecht şirketinin adı, Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan, çok sayıda iş adamı ve siyasiyi köşeye sıkıştıran "Araç Yıkama Operasyonu" soruşturmasında geçiyor. İnşaat firmasının, 8 ihale karşılığında eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya rüşvet verdiği ileri sürülüyor.
Anlaşmanın, soruşturmanın başladığı 2014'ten bu yana Odebrecht'in imza attığı az sayıdaki sözleşmeden biri olduğu ifade ediliyor.
Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları da kendi ülkelerinde Odebrecht şirketinin faaliyetleriyle ilgili yolsuzluk soruşturmaları başlatmıştı.
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