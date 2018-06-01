Arjantin'de hükümet karşıtı protestolar

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de binlerce kişi, hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Protestocular 4 gün önce başlayan ve ülkenin farklı şehirlerinde düzenlenen "Federal Yürüyüş" adlı protesto dizisini bugün başkent Buenos Aires'te noktaladı.

Ülkedeki yüksek enflasyonu ve paranın değer kaybetmesini protesto eden göstericiler, yoksullara gıda, toprak ve altyapı güvencesi veren yasalar çıkarılmasını talep etti.

Arjantin'de yüksek enflasyon nedeniyle halkın satın alma gücü hızla azalıyor. Artan enflasyon elektrik, su ve doğal gaz faturalarına ve tüketici fiyatlarına yansıyor.

Ülke ekonomik anlamda 2001 yılında yaşanan ekonomik krizden bu yana en kötü günlerini yaşıyor. Hükümet döviz kurundaki ani değer kayıplarının ardından kısa süre önce Uluslararası Para Fonunun (IMF) yardımına başvurmuştu. Halkın büyük bölümü ise mevcut durumun daha önce uygulanan IMF reçetelerinden kaynaklandığını düşünüyor.

