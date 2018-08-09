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Arjantin'de Senato kürtaj yasasını reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 10:00 | Son Güncelleme

Kürtajı gebeliğin 14. haftasına kadar tercihli olarak serbest hale getiren yasa tasarısı Senato'da reddedildi

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Arjantin'de Senato, tercihe bağlı kürtajı gebeliğin 14. haftasına kadar serbest hale getiren yasa tasarısını reddetti.

Senato'da 15 saat süren oturumda görüşülen tasarı, 31'e karşı 38 oyla reddedildi.

Tasarının destekçisi ve karşıtı olan gruplar yağan yağmura karşın Kongre dışında bekleyerek, dev ekranlardan oturumu izledi.

Ülkede yoğun tartışmalara yol açan tasarı, Katolik Kilisesi ve muhafazakar doktorlar ile feminist gruplar ve onları destekleyen tabip örgütlerini karşı karşıya getirmişti.

Parlamentonun alt kanadında kabul edilen tasarı, onay için Senato'ya sunulmuştu. Devlet Başkanı Mauricio Macri, Senato'nun onaylaması halinde tasarıyı imzalayacağını belirtmişti.

Arjantin'de kürtaja halen ancak tecavüz vakalarında ve sağlığı etkileyebilecek hallerde izin veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Kürtaj Yasası Senato

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