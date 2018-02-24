Arjantin’de vefalı köpek, 11 yıl boyunca sahibinin mezarı başında bekledi

Arjantin’de Kapitan adlı bir köpek, 11 yıldır ölen sahibinin mezarı başında bekliyor.
Arjantin’de Kapitan olarak adlandırılan Alman çoban köpeği, sahibi Migeyla Gusman’ın mezarı başında 11 yıl boyunca bekledi. 2006 yılında sahibi Migeyla Gusman’ın ölümünden sonra Gusman’ın akrabaları köpeğin ortadan kaybolduğunu söyledi. Ancak birkaç ay sonra akrabaları, köpeği, sahibinin mezarı başında beklerken buldu.
Mezarlık müdürü Gektor Baksega köpeğin hiçbir zaman mezarın başından ayrılmadığını belirterek, "Bazen gündüz mezarlığı dolaşıyordu, ama her zaman geri gelip sahibinin mezarında duruyordu" dedi.
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