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Arjantin'de yunuslar karaya vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 09:47 | Son Güncelleme

Karaya vuran onlarca yunustan 49'u kurtarılamadı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in Atlas Okyanusu kıyısındaki Puerto Madryn şehrinde karaya vuran 49 yunus öldü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin Chubut eyaletinin Puerto Madryn şehri El Doradillo plajında 61 yunus karaya vurmuş halde bulundu.

Patagonya Ulusal Merkezi (CENPAT) uzmanları, yunusların 12'sini denize döndürmeyi başardı.

Denize döndürülemeyen 49 yunusun ise öldüğü belirtildi.

Yunusların karaya vurma sebebi henüz belirlenemedi. Bazı uzmanlar, yunusların katil balinalardan kaçmış olabileceğini veya düşük bir ihtimal olsa da yolunu kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

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Arjantin telef Yunuslar karaya vurdu

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