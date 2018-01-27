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Arjantin'deki kayıp denizaltı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 00:00 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Soruşturmaya bakan hakim deniz kuvvetlerine bağlı üs ve binalarda arama yaptırdı

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de kasım ayında Güney Atlantik Okyanusunda seyir halindeyken kaybolan askeri denizaltıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında deniz kuvvetlerine bağlı üs ve binalarda arama yapıldı.

Federal Yargıç Marta Yanez'in talimatıyla harekete geçen polis başta kayıp ARA San Juan denizaltısının bağlı olduğu ülkenin güneyindeki Mar del Plata şehrinde bulunan deniz üssü olmak üzere, yakındaki liman kenti Bahia Blanca ve başkent Buenos Aires'teki üs ve karargah binalarına baskınlar düzenledi.

Yargıç Manez, TN televizyonuna yaptığı açıklamada, denizaltının yolculuğa başlamadan önceki durumuna ilişkin kayıtlara ulaşmaya çalıştıklarını, ayrıca aracın orta yaş bakım ve onarımlarında hata yapılıp yapılmadığının araştırıldığını belirtti.

ARA San Juan, ülkenin güney ucundaki Ushuaia Limanı'ndan daha kuzeyde bulunan Mara del Plata'daki üssüne dönerken, 44 kişilik mürettebatıyla Atlantik Okyanusu'nda kaybolmuştu.

Hidro-sismik radarlar, denizaltıyla telsiz bağlantısının kesildiği 15 Kasım günü okyanus açıklarında büyük bir patlama tespit etmişti.

Alman yapımı dizel yakıtlı elektrikli denizaltı 1983 yılında Arjantin donanmasına katılmıştı. Denizaltının orta yaş bakım ve onarımları 2008-2014 yıllarında yapılmıştı. 12 milyon dolara mal olan bakım ve onarım sürecinde aracın dış kasasının ortadan ikiye bölündüğü ve tüm motor ve bataryalarının yenilendiği belirtiliyor.

(AA)

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