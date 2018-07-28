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Arkadaş düğününde evlilik teklifi 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 12:17 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde oturan ve vatani görevini yapan piyade er Fatih Emre Pınar (26), birliğinden izin alıp arkadaşının düğününe katıldı.

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya)(DHA)-KONYA'nın Beyşehir ilçesinde oturan ve vatani görevini yapan piyade er Fatih Emre Pınar (26), birliğinden izin alıp arkadaşının düğününe katıldı. Pınar, burada kız arkadaşı Betül Aksu'ya (22) evlilik teklifi etti. "Evet" yanıtı alan Fatih Emre Pınar, ''Daha önce zaman zaman onu kırmıştım. Hatamı telafi etmek için böyle bir sürpriz hazırladım. Askerlik bitiminde evleneceğiz'' dedi

İstanbul Üsküdar'da vatani görevini yapan 5 aylık Piyade Er Fatih Pınar, kız arkadaşı Betül Aksu'nun doğum günün kutlamak ve evlilik teklifinde bulunmak için sürpriz yapmayı planladı. İlk olarak birliğinde hazırladığı video ile asker arkadaşlarına içtima düzeni ve uygun adımda 'Betül yenge doğum günün kutlu olsun' diye marş söyletti. Ardından yanında olamadığı için üzgün olduğunu belirten mesaj yayınladı. Doğum günü için hazırlanan görüntüler, sevgilisinin katıldığı bir arkadaşının düğününde salonda tüm davetlerinin gözü önünde yayınlandı. Katıldığı düğünde kendisi için hazırlanan videoyu görünce şaşıran Aksu, görüntüleri izleyip arkasını döndüğünde karşısında sevgilisini, asker kıyafetleri ile gördü. Fatih Emre Pınar, Aksu'nun doğum gününü kutlayıp, önünde diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Aksu da 'Evet' cevabını verdi.

Askerlik bitiminde evleneceklerini belirten Fatih Emre Pınar, şunları söyledi:

''Daha önce zaman zaman onu kırmıştım. Hatamı telafi etmek için böyle bir sürpriz hazırladım. Asker arkadaşlarımla birlikte doğum günü kutlama videosu hazırlamıştım. Ardından birliğimden izin alıp düğüne katılıp, hem videoyu yayınlattım, hem de benim geldiğimden haberi olmayan Betül'e evlilik teklifinde bulundum. Salondaki davetliler de çok şaşırdı. Ağlayanlar oldu. Artık askerden sonra düğünümüzü yapacağız.''

Betül Aksu da, böyle bir sürprizi beklemediğini belirterek, ''Düğünde en yakın arkadaşım evleniyordu. Kendisi askerde olduğu için üzgündüm. Hatta arkadaşlarım dans ederken ben de duygulandım ve ağlamak üzereydim. Sonra salonda yayınlanan videoda Fatih'in benim doğum günümü kutladığını gördüm. Mutlu oldum. Geleceğini hiç düşünmüyordum ama arkamı döndüğümde ise karşımda görünce çok şaşırdım'' diye konuştu.

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