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Arkadaşını korkutmak için piknik tüpüne patlayıcı görünümü verdiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 12:52 | Son Güncelleme

Malatya'da tartıştığı arkadaşının çalıştığı iş yerinin yakınına patlayıcı düzeneği görünümü verdiği piknik tüpü yerleştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da tartıştığı arkadaşının çalıştığı iş yerinin yakınına patlayıcı düzeneği görünümü verdiği piknik tüpü yerleştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Abdi Mahallesi Hamamcı Sokak'ta vatandaşlar, bir kişinin park halindeki otomobillerin arkasına bir şey bırakıp kaçtığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağı trafiğe kapattı. Bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede piknik tüpünün baş tarafının peçeteyle kapatılarak iple bağlandığı ve patlayıcı düzeneği görünümü verildiğini belirledi.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, patlayıcı düzeneği görünümü verdiği piknik tüpünü hazırladığı iddia edilen Y.E.A'yı (19) gözaltına aldı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Y.E.A'nın tartıştığı arkadaşını korkutmak amacıyla piknik tüpüne düzenek görünümü verdiği ileri sürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzenek Malatya patlayıcı tüp

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