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Arkadaşını öldürüp su kuyusuna atan sanık yargılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:36 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, cam parçasıyla boğazını keserek öldürdüğü arkadaşını su kuyusuna attığı iddiasıyla 12 yıl sonra gözaltına alınan sanık, hakim karşısına çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, aralarında çıkan tartışma nedeniyle cam parçasıyla boğazını keserek öldürdüğü arkadaşını su kuyusuna attığı iddiasıyla 12 yıl sonra gözaltına alınan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ayhan Demir (53), maktul Hasan Çiloğlu'nun (47) yakınları ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Demir, savunmasında, pişman olduğunu söyledi.

Cezaevinden arkadaşı olan maktul Hasan Çiloğlu ile alkol aldıklarını, bu esnada tartışmaya başladıklarını anlatan Demir, "Mutfak camına çarpınca, cam kırıldı. Hasan arkamdan gelmişti. Ben de korksun diye camı omuzuna salladım. Boğazına geldi. Havluyla bastırmasını söyleyip dışarıya çıktım. Yardım çağırmak istedim. Döndüğümde ölmüştü. Tekrar cezaevine girmekten korktum. Kimseye anlatamadım. Bahçedeki kuyuya attım. Elbiselerini de üzerine atıp üzerini kül ile kapattım." diye konuştu.

- "Babam beni pikniğe götürecekti"

Maktulün oğlu Mustafa Çiloğlu ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.

Babasını 5 yaşından beri görmediğini belirten Çiloğlu, "Bana 'Pikniğe gideceğiz.' demişti. Babam beni pikniğe götürecekti. 12 yıldır bekliyorum daha gelmedi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının davayla ilgili mütalaasını vermesi için duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

Eskişehir'de yaşayan Ayhan Demir, Nisan 2006'da Odunpazarı ilçesi Kanal Sokağı'ndaki evine gelen cezaevinden arkadaşı Hasan Çiloğlu'nu aralarında çıkan tartışma sonucu cam parçasıyla boğazını keserek öldürmüş, cesedi bahçesindeki su kuyusuna atmıştı. Olayı 12 yıl sonra aydınlatan emniyet güçlerince gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Ayhan Demir tutuklanmıştı.

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cinayet dava Eskişehir

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