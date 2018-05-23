Arkadaşını öldürüp su kuyusuna atan sanık yargılanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, aralarında çıkan tartışma nedeniyle cam parçasıyla boğazını keserek öldürdüğü arkadaşını su kuyusuna attığı iddiasıyla 12 yıl sonra gözaltına alınan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ayhan Demir (53), maktul Hasan Çiloğlu'nun (47) yakınları ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Demir, savunmasında, pişman olduğunu söyledi.

Cezaevinden arkadaşı olan maktul Hasan Çiloğlu ile alkol aldıklarını, bu esnada tartışmaya başladıklarını anlatan Demir, "Mutfak camına çarpınca, cam kırıldı. Hasan arkamdan gelmişti. Ben de korksun diye camı omuzuna salladım. Boğazına geldi. Havluyla bastırmasını söyleyip dışarıya çıktım. Yardım çağırmak istedim. Döndüğümde ölmüştü. Tekrar cezaevine girmekten korktum. Kimseye anlatamadım. Bahçedeki kuyuya attım. Elbiselerini de üzerine atıp üzerini kül ile kapattım." diye konuştu.

- "Babam beni pikniğe götürecekti"

Maktulün oğlu Mustafa Çiloğlu ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.