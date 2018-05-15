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Arkadaşını yumrukla öldürdü, savunması 'pes' dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada attığı yumruk ile ölüme sebep olduğu iddia edilen katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Arkadaşını yumrukla öldürdü, savunması 'pes' dedirtti

Dün sabaha karşı Akçay Mahallesi Çamlıyol Caddesi üzerinde meydana gelen olayda eğlence mekanından çıktıkları ileri sürülen alkollü iki arkadaştan 48 yaşındaki Ümit Yoldaş ile 41 yaşındaki Fettah T. arasında kadın meselesi yüzünden kavga çıktı. Ümit Yoldaş kavga sırasında aldığı yumruk nedeniyle bir anda yere düşerek başını yere çarptı. Fettah T. ise alkollü kişinin yere düştüğünü bildirerek durumu sağlık ekiplerine bildirdikten sonra olay yerinden ayrıldı. Sağlık ekipleri geldiğinde kişinin öldüğünü tespit etti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri kavga olayının tespitinden sonra şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili olarak bir şahidin ise ifadesine başvuruldu.

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinde, “Hakkımda bayanla dedikodu yayıyordu. Tartıştık. Kavgada yumruk attım, bir anda düştü. 112’yi aradım alkollüydüm hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

Zanlı, ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamadan dolayı mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan katil zanlısı tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine sevk edildi.

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Balıkesir Edremit

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