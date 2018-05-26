Arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kurşunuyla öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir asker, arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçede konuşlu 106'ncı Topçu Alayı Şehit Alpay Başaran Kışlası'nda akşam saatlerinde nöbet tutan er Adem Yıldız (23), arkadaşı M.T'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.
İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Adem Yıldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak er M.T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
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