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Arkadaşıyla iddiaya girip Haliç Köprüsü'nden atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 14:33 | Son Güncelleme

Suriyeli genç Haliç Köprüsü üzerinde yürürken arkadaşıyla iddiaya girdi. Köprüden kendini sulara bırakan genci herkese büyük korku yaşattı. Kısa sürede kurtarılan genç hastaneye kaldırılırken arkadaşı güçlükle sakinleştirildi

Arkadaşıyla iddiaya girip Haliç Köprüsü'nden atladı

Saat 12:30 sıralarında Haliç Metro Köprüsü üzerinde yürüyen iki arkadaş bir süre manzarayı izledi. Suriyeli oldukları belirtilen iki genç kendi aralarında denize atlama konusunda iddiaya tutuştu. Gençlerden biri üstündeki tişört ve ayakkabısını çıkarıp pantolonla denize atladı.

DENİZ POLİSİ KURTARDI

Bir süre yüzen genç yorulup suya batmaya başlayınca yardım için bağırmaya başladı. İmdat çığlığını duyan çevredekiler tekneyle açılıp genci kurtarmak için çalışma yaptı.

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Ancak bir sonuç alınamadı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen deniz polisi bilinci kapalı şekilde buldukları genci kıyıya çıkardı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kendisiyle iddialaşıp denize atlayan arkadaşının durumunu gören kişi sinir krizi geçirdi. Kıyıda hazır bekleyen ambulansa alınan genç hastaneye kaldırıldı. Bir görgü tanığı "Arkadaşıyla denize atlarsın atlayamazsın diye iddialaşmışlar. Sonra biri atlayıp yüzmeye başladı. Yorulunca suya batıp çıkmaya başladı ve yardım istedi. Kurtarmak için tekneyle açılıp suya girdik ama bulamadık. Deniz polisi gelip çıkardı. Durumu ağırdı" diye konuştular.

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