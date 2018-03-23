Arkadaşları için gözyaşı döktüler

Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünde tedavi altında iken hayatını kaybeden 9’uncu sınıf öğrencisi Arif Arslan, ailesi, okul arkadaşları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Lösemi teşhisi konulan 17 yaşındaki Arif Arslan, bir süre önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bölümünde tedavi altında alımıştı. Burada yapılan tetkikler sonucu hastalığın ilerlediği tespit edildi. Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9’unucu sınıf öğrencisi olan Arslan’ın, önceki gün hastalığının ağırlaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Arif Arslan için Osmangazi Mahallesi Cevdet Duru Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Arslan ailesinin yanı sıra arkadaşları ve çok sayıda sevenleri katıldı. Hayli duygulu olan arkadaşlarından bazıları gözyaşı döktü. Çiçeği burnunda genç için helallik istenmesinin ardından kılınan namazın sonrası cenaze toprağa verilmek üzere Asri Mezarlığına götürüldü.