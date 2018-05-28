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Arkadaşlarının anısına köy okullarına kütüphane kuruyorlar (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 13:53 | Son Güncelleme

ANKARA'da yaşayan Cansu Durgun (26) ve 6 arkadaşı, 2015 yılında trafik kazasında kaybettikleri arkadaşları Talha Alkan anısına topladıkları bağışlarla köy okullarına kütüphane kuruyor.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ANKARA'da yaşayan Cansu Durgun (26) ve 6 arkadaşı, 2015 yılında trafik kazasında kaybettikleri arkadaşları Talha Alkan anısına topladıkları bağışlarla köy okullarına kütüphane kuruyor. Kütahya'da iki köy okulunun ardından Zonguldak'taki köy okuluna kütüphane kurduklarını söyleyen Cansu Durgun, bundan sonraki duraklarının Niğde olacağını belirtti. Zonguldak'taki Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Cansu Durgun, 2015 yılında çok sevdiği arkadaşı Talha Alkan'ı trafik kazasında kaybetti. Cansu Durgun ve 6 arkadaşı, Talha Alkan'ın anısını yaşatmak ve köy okullarına kütüphane kurmak için 'Hedef 1 milyon kitap' kampanyası başlattı. Cansu Durgun, toplanan bağışlarla alınan ve hediye edilen kitaplarla Kütahya'daki iki köy okuluna kütüphane kurdu. Üniversite öğrenimini gördüğü kentin köyüne de kütüphane kurmak isteyen Cansu Durgun, Kilimli ilçesine bağlı Göbü Köyü İlkokulu'nu seçti. Cansu Durgun, arkadaşları ve kendisine destek olan öğretmen Simge Saraç ile birlikte 2 ay gibi kısa sürede kütüphaneyi kurdu. 2 bin kitabın bulunduğu kütüphanede, çocuklar için satranç ve kitap okuma köşeleri de yapıldı. Cansu Durgun, ayrıca arkadaşlarıyla birlikte kütüphaneye özel 'Mavi hayaller' adlı hikaye kitabı yazdı. Kilimli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Akgün, öğrencilerle birlikte kütüphanenin açılışını yaparak Cansu Durgun ve arkadaşlarına teşekkür etti. KÖY OKULLARINA KÜTÜPHANE KURMAYA DEVAM EDECEKLER Cansu Durgun, arkadaşlarının anısını yaşatmak için yola çıktıklarını ve üçüncü okula kütüphaneyi kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bir milyon kitaba ulaşana kadar kütüphaneler kurmaya devam edeceklerini, 2'şer bin kitapla 3 kütüphane kurduklarını belirten Cansu Durgun, "Kütahya'da, 31 Ağustos 2015 tarihinde çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı trafik kazasında kaybettik. Onun anısını kalıcı hale getirmek için bir şeyler yapmak istedik. Kitap okumayı çok seviyorduk. Aklımıza bu geldi ve bağışlar toplayarak kütüphane kurduk. Bir tane yapalım ve arkadaşımızın anısı kalsın dedik. Sonra ise binlerce çocuğa da ulaşabileceğimizi düşünerek daha fazla kütüphane kurmaya karar verdik. Bundan önce iki kütüphane kurduk. Kütüphanelerimizin fazlası var eksiği yok. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. Onların hayallerine bir adım yaklaşmaları için, onlar için bir şeyler yaptık. Arkadaşım adına bir kitap yazmıştım. Bu okula özel ise 'Mavi Hayaller' adlı 4 hikayeli bir kitap yazdık. Onu da kütüphaneye hediye olarak koyduk. Bundan sonraki durağımız Niğde olacak. Orada bir köy okuluna kütüphane kuracağız. Hedefimiz toplam 1 milyon kitap ile Anadolu'daki birçok köy okuluna ulaşmak ve kütüphaneler kurmak" dedi.

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