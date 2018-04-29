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Arkadaşlarıyla buluşmadan dönünce hayatının şokunu yaşadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 10:46 | Son Güncelleme

Ankara'da park halindeki iki otomobilden dava dosyaları, dizüstü bilgisayar ve çok sayıda flaş belleğin bulunduğu çanta çalındı. Hırsızlık mağduru avukat Erdoğan, olay sonrası "Döndüğümde araçtaki dosyaların çalınmış olması beni adeta şoka uğrattı. Burada önemli olan şey asla bir maddi değer değil, burada bir emek söz konusu" dedi.

Arkadaşlarıyla buluşmadan dönünce hayatının şokunu yaşadı!

Arkadaşlarıyla vakit geçirmek için dün akşam Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki kafeye gelen avukat Beyza Erdoğan, otomobilini 1439. Sokak'ta park etti.

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Yaklaşık 1,5 saat kafede kalan Erdoğan, aracının yanına gittiğinde sağ arka camının kırıldığını ve dizüstü bilgisayarı ile müvekkilliğini yaptığı kişilerle ilgili 4 dava dosyasının çalındığını fark etti. Erdoğan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde park izi çalışması yaptı.

Bu arada, aynı sokakta park halinde bulunan 34 LZ 2112 plakalı otomobilin de sol ön kelebek camı kırılarak içindeki çok sayıda flaş belleğin bulunduğu çantanın çalındığı belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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"SÖZ KONUSU OLAN EMEK HIRSIZLIĞI"

Hırsızlık mağduru avukat Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, avukatların bir dosyayı çalışmasının uzun zaman aldığına dikkati çekerek, hırsızlık nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

Dava açmak üzere Balıkesir'e gideceğini ve davayla ilgili dosyaların araçta olduğunu ifade eden Erdoğan, "Döndüğümde araçtaki dosyaların çalınmış olması beni adeta şoka uğrattı. Burada önemli olan şey asla bir maddi değer değil, burada bir emek söz konusu. Burada üzücü olan ise hırsızlığı yapan arkadaş da adliyeye düşecek, ona da bir avukat gerekecek, onu savunmak için de çaba ve emek gerekecek. Burada söz konusu olan şey emek hırsızlığı." diye konuştu.

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Erdoğan, hırsızlığın, ilgilendiği dava nedeniyle gerçekleştirildiğini düşünmediğini belirterek, başkalarının emeğine bu tür saygısızlıklar yapılmaması ve herkesin çalışıp kendi emeğiyle para kazanması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Çankaya avukat hırsızlık

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