Arkeolog Şükrü Tül Efeler’de anıldı

Efeler Belediyesi 13 Mart 2015’te vefat eden Aydınlı Arkeolog Şükrü Tül’ü ölüm yıldönümünde andı. Anma program Efeler İlçesi, Kuyucular Mahallesi’nde merhum Şükrü Tül’ün adının verildiği parkta gerçekleşti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür eden Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İdari Birim Sorumlusu Çağatay Cavga, "Okulumuz öğretmenlerinden rahmetli Şükrü Tül adına böyle bir anma programında bulunduğumuz için çok mutluyuz. Gördük ki burada Şükrü Tül adına bir park yapılmış. Rahmetli Hocamıza verilen değer ve vefa için Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’a çok teşekkür ederiz” dedi.

Efeler Belediye Başkanı Özakcan’ın uzun yıllar hizmet etmesini temenni ettiklerini belirten Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Mükerrem Kürüm, "Adnan Menderes Üniversitesi adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hizmet verdiği süre içerisinde kültürel varlıkları koruma konusunda en ciddi politikaları yürüten bir başkanımız var. Şükrü Tül adına yapılmış olan parkı görünce geleceğe dair ümidim arttı. Uzun yıllar belediye başkanımızın başımızda kalmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aydınlı Arkeolog merhum Şükrü Tül’ü zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Başkan Özakcan, “Öncelikle İzmir’den gelen Şükrü Tül hocamızın mesai arkadaşları, öğrencileri, Kuyucular Mahallemiz sakinleri, anma toplantımıza hoşgeldiniz diyorum. Şükrü Tül hocamız tarihimize, geçmişimize sahip çıkan değerli bir insandı. Geçtiğimiz günlerde Milli Aydın Bankası Kültür Merkezimizde hocamızın yıllardır Aydınımızla ilgili topladığı tarihi değerlerimizi resimleyen sergimizi açtık. Şükrü Tül hocamızı bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum. Biliyorsunuz ki ülkemizin güney sınırlarının korunması adına Zeytin Dalı Harekatı yaşıyoruz. Tüm şehitlerimize de rahmet diliyorum. Bu harekatın da hiçbir Mehmetçiğimizin burnu kanamadan başarıyla sonlanmasını diliyorum. Şükrü tül hocamızı rahmetle, saygıyla anıyorum. Daha güzel günlerde birlikte olmayı dileyerek hepinize yürekten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Programda konuklara tavuklu pilav ikram edilirken, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İdari Birim Sorumlusu Çağatay Cavga, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür belgesi ile Şükrü Tül’ün hazırladığı ‘Bir Kentin Görsel Tarihi: Aydın’ adlı kitabını taktim etti.

Düzenlenen programa Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Efeler Belediyesi Meclis Başkan Vekili Halis Günday, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İdari Birim Sorumlusu Çağatay Cavga, rahmetli Şükrü Tül’ün mesai arkadaşları ve öğrencileri, Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğr. Görevlisi Mükerrem Kürüm, birim amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.