Arkeolojik kazıya yağış engeli

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 27 yıldır devam eden Aşağıpınar arkeolojik kazıları, kentte bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle başlayamadı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında yaklaşık 10 gün önce kazı çalışmaları için bölgeye gelen ekip, yoğun yağışlar nedeniyle sahaya inemedi.

Çalışmalarını kazı evinde daha önceki yıllarda elde ettiği bulguları inceleyerek sürdüren ekip, yağışların ardından kazı çalışmalarına başlayacak.

Özdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kazı çalışmalarına yoğun yağış nedeniyle başlayamadıklarını söyledi.

Kazı alanında oluşan su birikintileri ve çamurun çalışmaları olanaksız kıldığını belirten Özdoğan, yağışların ardından sahaya inmeyi istediklerini ifade etti.

Bu yılki çalışmaların diğer yıllara göre kısıtlı olacağını dile getiren Özdoğan, "Bu yıl Kurban Bayramı'na kadar yağmurlar müsaade ederse çalışacağız. Şu an ki çalışmalarımızı Ahmetçe köyündeki kazı evinde sürdürüyoruz. Geçen yıllarda bulduğumuz kalıntıları inceleyerek çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.