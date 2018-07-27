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Arkeolojik kazıya yağış engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 12:24 | Son Güncelleme

Aşağıpınar arkeolojik kazıları, kentte etkili olan sağanak nedeniyle başlayamadı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 27 yıldır devam eden Aşağıpınar arkeolojik kazıları, kentte bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle başlayamadı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında yaklaşık 10 gün önce kazı çalışmaları için bölgeye gelen ekip, yoğun yağışlar nedeniyle sahaya inemedi.

Çalışmalarını kazı evinde daha önceki yıllarda elde ettiği bulguları inceleyerek sürdüren ekip, yağışların ardından kazı çalışmalarına başlayacak.

Özdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kazı çalışmalarına yoğun yağış nedeniyle başlayamadıklarını söyledi.

Kazı alanında oluşan su birikintileri ve çamurun çalışmaları olanaksız kıldığını belirten Özdoğan, yağışların ardından sahaya inmeyi istediklerini ifade etti.

Bu yılki çalışmaların diğer yıllara göre kısıtlı olacağını dile getiren Özdoğan, "Bu yıl Kurban Bayramı'na kadar yağmurlar müsaade ederse çalışacağız. Şu an ki çalışmalarımızı Ahmetçe köyündeki kazı evinde sürdürüyoruz. Geçen yıllarda bulduğumuz kalıntıları inceleyerek çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.

Kazılarda ve elde ettikleri bulgularda, Avrupa uygarlığının çekirdeğinin Aşağıpınar'da atıldığına tanıklık ettiklerine dikkat çeken Özdoğan, şöyle devam etti:

"Gerçek köylü ve çiftçi yaşamı burada gelişiyor. M.Ö 6 binli yıllarda insanların burada kerpiç ve taş yerine ahşap kullandıklarını gördük. Evlerin üzerlerinin çamurla sıvandığını tespit ettik. Bunun yanı sıra insanların kullandıkları taş aletleri ve hangi hayvanları beslediklerini gün yüzüne çıkardık."

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Anahtar Kelimeler:
Arkeolojik Aşağıpınar kazılar

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