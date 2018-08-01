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Arnavut öğrencilerden Edirne'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 13:14 | Son Güncelleme

Arnavut öğrencilerden Edirne'ye ziyaret

TİRAN (AA) - Arnavutluk'ta Türkçe öğrenim gören yaklaşık 30 öğrenci, iki ülke arasındaki kültür ve geleneklerin paylaşım programı çerçevesinde Edirne'ye hareket etti.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde başkent Tiran'daki "Asim Vokshi" lisesi ile Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) öğrencilerinin Türkiye'ye uğurlandığı etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı açıklamada, Arnavut öğrencilerin Türkiye'deki ziyaretleri boyunca Türk kültür ve geleneklerini daha yakından öğrenebileceklerini aktardı.

Öğrencilerin Arnavutluk'ta Türkçe öğrendiklerini dile getiren Yörük, dört günlük programa, Edirne Belediyesi ile Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliğinin ev sahipliği yapacağını söyledi.

Etkinliğe ayrıca ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile aileler katıldı.

Yaklaşık 30 öğrenci 1-4 Ağustos'ta Edirne'de çeşitli faaliyetlerde bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Türkiye

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