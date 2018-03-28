Arnavut yetim çocuklardan yaşlılarevi ziyareti

TİRAN (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) iş birliğiyle, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ali Demi Yaşlılar Evi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

ALSAR Vakfının himayesindeki yetim çocuklar ve yaşlıların bir araya geldiği "Kuşakların Buluşması" temalı ziyarete, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün eşi Ayşegül Erdal Yörük, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği çalışanları ve eşleri ile ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra ve Yaşlılar Evi Müdür Yardımcısı Klodjana Baxho katıldı.

Ayşegül Erdal Yörük, burada yaptığı konuşmada, büyükler ve çocukları buluşturmak, sevgi ve saygı çerçevesinde nesiller arasında bir köprü kurmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

"Kuşakların Buluşması" temalı ziyaretleri düzenli hale getirmeyi arzuladıklarını dile getiren Yörük, "Yaşlılarımız, ailelerimizin birleştirici çatıları, gölgelerinde huzur bulduğumuz ulu çınarlarımızdır. Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaşlık görevidir. Büyüklerine sahip çıkan toplumlar, medeniyeti yakalamış toplumlardır. Ömrünün büyük bir kısmında topluma ve ülkesine hizmet vermiş olan büyüklerimizi yaşlandıkları dönemde memnun etmek gurur vericidir." diye konuştu.