HABER

Arnavut yetim çocuklardan yaşlılarevi ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 18:54 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve ALSAR Vakfı iş birliğinde, vakıf himayesindeki yetim çocuklar ve yaşlılar bir araya geldi

TİRAN (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) iş birliğiyle, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ali Demi Yaşlılar Evi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

ALSAR Vakfının himayesindeki yetim çocuklar ve yaşlıların bir araya geldiği "Kuşakların Buluşması" temalı ziyarete, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün eşi Ayşegül Erdal Yörük, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği çalışanları ve eşleri ile ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra ve Yaşlılar Evi Müdür Yardımcısı Klodjana Baxho katıldı.

Ayşegül Erdal Yörük, burada yaptığı konuşmada, büyükler ve çocukları buluşturmak, sevgi ve saygı çerçevesinde nesiller arasında bir köprü kurmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

"Kuşakların Buluşması" temalı ziyaretleri düzenli hale getirmeyi arzuladıklarını dile getiren Yörük, "Yaşlılarımız, ailelerimizin birleştirici çatıları, gölgelerinde huzur bulduğumuz ulu çınarlarımızdır. Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaşlık görevidir. Büyüklerine sahip çıkan toplumlar, medeniyeti yakalamış toplumlardır. Ömrünün büyük bir kısmında topluma ve ülkesine hizmet vermiş olan büyüklerimizi yaşlandıkları dönemde memnun etmek gurur vericidir." diye konuştu.

Yaşlılar Evi Müdür Yardımcısı Baxho da kurumu adına ziyarete katılanlara ve yıllar boyu verdiği desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

ALSAR Vakfı Başkanı Gurra ise başında bulunduğu kurumun yıllarca Arnavut toplumunun farklı kesimlerine yönelik insani yardım kampanyaları düzenlediğini aktardı.

Yaşlılara hitaben, "Dede konumunda olan sizlere getirdiğimiz çocuklar ile beraber vakit geçirip sizi sevindirmek istedik." diyen Gurra, şunları kaydetti:

"Kurumunuz için bizlere gelen talepleri bugün yerine getirmiş olduk. Bundan sonra sizin yanınızda daha fazla olmaya çalışacağız. Torunlarınızı ve gençliğinizi hatırlamanız için eğlenceli faaliyetler yapmaya çalışacağız. Yaşlandığımızda başkalarının bizlere sahip çıkması için bizim de sizlere sahip çıkmamız lazım."

ALSAR Vakfı himayesindeki yetim çocukların, şiir, şarkı ve halk oyunlarıyla yaşlılara yönelik küçük bir program da icra ettiği ziyarette, Büyükelçilik temsilcileri, yaşlılarevine elektrikli ısıtıcı, televizyon ve müzik çalar gibi çeşitli eşyalar da hediye etti.

TSK'dan son dakika Afrin açıklamasıTSK'dan son dakika Afrin açıklaması
Son dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözlerSon dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözler
Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ALSAR VAKFI Arnavutluk Tiran Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Yaşlılar Evi yetim çocuklar

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

İlginizi Çekebilir

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Son dakika! Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki son depremler nedeniyle okullar tatil edildi

Son dakika! Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki son depremler nedeniyle okullar tatil edildi

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.