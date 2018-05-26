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Arnavutköy'de feci kaza: 3 ölü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 09:23 | Son Güncelleme

Eski Edirne asfaltı Arnavutköy - Habipler yolunda bir otomobil, belediyeye ait yol temizlik aracına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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/ fotoğraf// Arnavutköy'de trafik kazası: 3 ölü (1)/ fotoğraf// Arnavutköy'de trafik kazası: 3 ölü (1)
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Anahtar Kelimeler:
istanbul Arnavutköy Kaza

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